ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Театр у місті з сучасною архітектурою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки. Фейкова інформація шириться інтернетом

Автор: Lilia
11/03/2025 20:00
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні в Інтернеті шириться неправдива інформація про те, що Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки для усіх бажаючих у період з 11 по 30 березня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Таку інформацію поширює канал Українська культура, який позиціонує себе як “канал про різноманітну діяльність, пов’язану з літературою, кінематографом, політичними темами, та культурними проєктами”

“Франківський драмтеатр оголосив про безкоштовні квитки на свої вистави. З 11 до 30 березня кожен охочий може отримати квитки на театральні постановки. Це ініціатива, метою якої є залучення нових глядачів. Щоб отримати квитки та обрати виставу, перейдіть за зазначеним посиланням”, – йдеться у дописі.

Це відео вже переглянула 21 тисяча людей: