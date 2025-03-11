Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки. Фейкова інформація шириться інтернетом

Сьогодні в Інтернеті шириться неправдива інформація про те, що Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки для усіх бажаючих у період з 11 по 30 березня.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Таку інформацію поширює канал Українська культура, який позиціонує себе як “канал про різноманітну діяльність, пов’язану з літературою, кінематографом, політичними темами, та культурними проєктами”
“Франківський драмтеатр оголосив про безкоштовні квитки на свої вистави. З 11 до 30 березня кожен охочий може отримати квитки на театральні постановки. Це ініціатива, метою якої є залучення нових глядачів. Щоб отримати квитки та обрати виставу, перейдіть за зазначеним посиланням”, – йдеться у дописі.
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