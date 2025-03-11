Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки. Фейкова інформація шириться інтернетом

Сьогодні в Інтернеті шириться неправдива інформація про те, що Франківський драмтеатр пропонує безкоштовні квитки для усіх бажаючих у період з 11 по 30 березня.

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Таку інформацію поширює канал Українська культура, який позиціонує себе як “канал про різноманітну діяльність, пов’язану з літературою, кінематографом, політичними темами, та культурними проєктами”