Поліція повідомила деталі вибуху біля Івано-Франківського залізничного вокзалу

Близько 18:30 на лінію «102» надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків. Постраждали 3 осіб.

На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.