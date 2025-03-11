Нема кому народжувати: у Снятині закриють пологове відділення

14 лютого у Снятинській багатопрофільній лікарні ухвалили рішення про закриття пологового відділення. Причиною цього стало недостатньо велике число породіль.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

Керівництво лікарні прийняло рішення закрити пологове відділення 14 лютого. Пояснили це недостатньою кількістю жінок дітородного віку.

“Кількість родів за з кожним роком зменшується і ми бачили це під кінець року. У 2023 році було 217 родів, у 2024 році – 97, а вже в січні було 7 пологів”, – зазначає директор НКП Снятинської багатопрофільної лікарні Володимир Крокош.

Директор скаржиться, що пологів мало, в той час, коли національна служба здоров’я України у 2025 році підняли планку до того, що у рік має бути принаймні 200 пологів.

Він наголошує, що у 2024 році пологові відділення закрили у Галівській та Яремчанській міських лікарнях

Тепер вагітних зі Снятина будуть скеровувати у Коломийський пологовий будинок та Косівське і Городенківське пологове відділення.

“Враховуючи маршрут пацієнта, який затверджений Департаментом охорони здоров’я і екстреної медичної служби, всі жінки мають скеровуватися в ті пологові відділення, які законтрактовані за пакетом пологи”, – каже Володимир Крокош.

Натомість гінекологічне відділення, як і палата патологій для вагітних, продовжує працювати.

“Вагітні, у яких виникають проблеми, можуть звертатися до нас у відділення, до лікаря-гінеколога. Жінок з ускладненою вагітністю будуть скеровувати у профільні заклади”, – повідомляє директор.

Вагітні зможуть звернутися в лікарню на будь-якому терміні вагітності, однак народжувати будуть у закладах, які попередньо самі оберуть.