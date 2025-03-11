Відомо, скільки франківців отримали виплати до дня народження

До Дня народження в Івано-Франківській громаді було затверджено перші виплати з міського бюджету цього року.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

Їх отримали:

-213 осіб з інвалідністю І та ІІ групи на суму 106 500 гривень.

-2159 людей «золотого віку» 70+ на суму 1 220 000 гривень.

“Заяви на ці виплати приймають у всіх відділеннях ЦНАПів громади. А також можна подати заяви можна онлайн на сайті https://www.cnap.if.ua/ у розділ “Сервіси”, – повідомляє мер.

Перелік документів:

копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (при зверненні даної категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого в банку;

копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи).

Виникли запитання – звертайтесь у цілодобову службу підтримки клієнтів ЦНАП: https://www.facebook.com/cnapif на електронну пошту [email protected].

або за номерами телефонів: 0991573911, 75-01-19, 75-20-41, 75-20-61.