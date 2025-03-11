Відомо, скільки франківців отримали виплати до дня народження

До Дня народження в Івано-Франківській громаді було затверджено перші виплати з міського бюджету цього року.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа
Їх отримали:
-213 осіб з інвалідністю І та ІІ групи на суму 106 500 гривень.
-2159 людей «золотого віку» 70+ на суму 1 220 000 гривень.
“Заяви на ці виплати приймають у всіх відділеннях ЦНАПів громади. А також можна подати заяви можна онлайн на сайті https://www.cnap.if.ua/ у розділ “Сервіси”, – повідомляє мер.
Перелік документів:
- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія довідки внутрішньо переміщеної особи (при зверненні даної категорії осіб);
- реквізити рахунку, відкритого в банку;
- копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи).
Виникли запитання – звертайтесь у цілодобову службу підтримки клієнтів ЦНАП: https://www.facebook.com/cnapif на електронну пошту [email protected].
або за номерами телефонів: 0991573911, 75-01-19, 75-20-41, 75-20-61.