Голова Івано-Франківської обласної ради оприлюднив декларацію про доходи за минулий рік

У минулому році голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич задекларував понад три мільйони гривень доходів.

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Про це пише “Галка” з посиланням на інформацію, яка міститься на сайті НАЗК.

Доходи Олександра Сича

Загальна сума доходів Олександра Сича становить 3 723 121 грн. Серед яких:

Заробітна плата (Івано-Франківська обласна рада) — 1 576 740 грн.

Заробітна плата (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, сумісництво) — 56 044 грн.

Пенсія (Надвірнянське об’єднане управління ПФУ) — 221 906 грн.

Заробітна плата (Прикарпатський національний університет, сумісництво) — 67 994 грн.

Проценти (Акціонерний банк “Укргазбанк”) — 146 929 грн.

Погашення облігацій (Міністерство фінансів України) — 1 150 000 грн.

Доходи від облігацій (ТОВ “Айсію Трейд”) — 27 073 грн.

Генерування електроенергії (ТОВ “Прикарпатенерготрейд”) — 1 435 грн.

Також Олександр Сич подав інформацію про доходи дружини. У 2024 році доходи Галини Сич становили 245 616 грн:

Заробітна плата (Заклад дошкільної освіти №25 “Янголятко”) — 245 522 грн.

Проценти (АТ КБ “Приватбанк”) — 94 грн.

Збереження Олександра Сича

Олександр Сич володіє готівковими заощадженнями, що становлять 15 000 доларів США та 11 000 євро. Окрім того, на його банківські рахунки розміщено: 2 429 847 гривень в Укргазбанку, 24 158 гривень в ПриватБанку, 2 553 долари США в Укргазбанку та 78 507 гривень в Універсал Банку.

Дружина Олександра Сича має 5 000 доларів США в готівці. Її банківські рахунки містять 110 574 гривень у ПриватБанку та 3 123 долари США в ПриватБанку.

Нематеріальні активи Олександра Сича

У 2024 році Олександр Сич зареєстрував 14 нематеріальних активів. Серед них були авторські права на монографії, збірники, передмови до книг, а також торгова марка — логотип громадської організації “Інститут наукових студій націоналізму”.

З урахуванням нових об’єктів декларування, загальна кількість нематеріальних активів Олександра Сича складає 56 одиниць.

Нерухомість Олександра Сича

Олександр Сич володіє наступним майном: квартирою площею 87,20 м², коморою 2,60 м², земельною ділянкою розміром 814 м², житловим будинком на стадії незавершеного будівництва із загальною площею 254 м², а також автомобілем VOLVO XC60 2016 року випуску, який він придбав у 2021 році.

Минулого року Олександр Сич став власником житлового будинку площею 298 м². Ймовірно, це саме той будинок, що згадувався як незавершене будівництво в декларації за 2023 рік. Об’єкт розташований у селі Вовчинець Івано-Франківського району. Вартість на дату набуття права власності склала 2 175 452 гривні.

Дружина володіє будинком у Делятині площею 112,5 м², трьома земельними ділянками загальною площею 3 971 м² та сауною.

Цінні папери та цінне рухоме майно

Олександр Сич інвестував загалом 3 570 000 гривень у вигляді облігацій, придбавши 3 570 облігацій номіналом 1 000 гривень кожна.

У серпні минулого року Олександр Сич придбав обладнання для відновлюваної енергетики, зокрема інвертор DEYE потужністю 12 кВт для сонячних систем. Також він придбав монокристалічну сонячну панель Saee потужністю 435 Вт.