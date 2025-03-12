Якою буде погода на Івано-Франківщині 12 березня

Синоптики пргнозують на Івано-Франківщині та в області 12 березня хмарну погоду з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.
Температура повітря
По місту: вночі 2-4° тепла, вдень 16-18° тепла.
По області: вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах 4-6км.