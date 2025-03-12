Уряд погодив призначення Василя Жмендака головою Косівської РДА

У вівторок, 11 березня, Кабінет Міністрів затвердив призначення Василя Жмендака на посаду голови Косівської районної державної адміністрації.
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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.
“Погоджено призначення Жмендака Василя Омеляновича головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області”, – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Нагадаємо, з кінця 2021 до квітня 2024 Косівську РДА очолювала Наталія Кучма.