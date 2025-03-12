На війні поліг прикарпатець Роман Костюк

У бою за волю та незалежність України загинув житель села П’ядики П’ядицької громади Костюк Роман Романович.
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Про це повідомили у Відділі освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ.
«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Романа. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї Мирослави Костюк, Віталія та Лариси Костюк, всій родині та близьким».