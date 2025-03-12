На фронті загинув калушанин Микола Стрільчук

Зі скорботою повідомляємо про смерть Захисника України, калушанина, солдата Миколи Стрільчука, 1999 року народження.

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На захист України Герой став у серпні 2023 року, пише Правда з посиланням на голову громади Андрія Найду.

Вірний військовій присязі, хоробрий воїн самовіддано служив інспектором прикордонної служби 3-ї категорії — помічником гранатометника другого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 9 березня 2025 року на Донеччині наш Захисник помер внаслідок гострої серцевої недостатності.