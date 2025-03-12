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Чоловік у машині та свічка з солдатом.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У російсько-українській війні поліг боєць з Франківщини Погребенник Ігор

Автор: Lilia
12/03/2025 10:18
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На війні загинув захисник Ігор Погребенник із села Рожнів Рожнівської територіальної громади на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 13 березня 2025 року, о 10 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Громаду просять віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.

Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!