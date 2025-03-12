У російсько-українській війні поліг боєць з Франківщини Погребенник Ігор

На війні загинув захисник Ігор Погребенник із села Рожнів Рожнівської територіальної громади на Івано-Франківщині.
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Пише Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.
Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 13 березня 2025 року, о 10 годині на майдані Незалежності міста Косова.
Громаду просять віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.