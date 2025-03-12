Топ-3 книг, які надійшли до франківських книгарень

Відтепер на нашому сайті ви можете дізнатися про нові видання, які нещодавно з’явилися у книгарнях Івано-Франківська. Сьогодні Правда.іф розповідає про три книги, які зацікавили нас цього тижня і які ви можете придбати у крамниці «Букініст».

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«Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії»

З анотації: «Феномен жіночого поетичного письма вперше сформувався в Давній Греції. Александрійські книжники уклали «канон грецьких поетес»: Сапфо, Миртіда, Телесілла, Праксілла, Корінна, Ерінна, Анита, Носсіда й Мойро (поетеси VII–III ст. до Хр.). Але були поетеси й поза каноном: Гедила, Філінна, Мелінно, Юлія Бальбілла, Кайкілія Требулла, Дамо, Клеопатра, Теосебея й Евдокія Авґуста (поетеси III ст. до Хр. – V ст. після Хр.). Ці «канонічні» й «неканонічні» поетеси увійшли в «Кодекс давньогрецької жіночої поезії» – перше повне видання їхніх поетичних творів у перекладах українською мовою. Тут упорядковано та прокоментовано понад 350 текстів (фраґментів) жіночої поезії – від Сапфо до Евдокії Авґусти, від жриці до імператриці. Кодекс, як сукупність цілісних корпусів текстів кожної поетеси, сформовано з класичних антологій давньогрецької поезії, які суттєво доповнені новітніми публікаціями – текстологічними, епіграфічними та папірологічними».

Донна Фрейтас «Дев’ять життів Роуз Наполітано»

З анотації: «Професорка соціології Роуз Наполітано впевнена, що не хоче мати дітей. Вона так само переконана, що знайшла однодумця у своєму чоловікові Люку і що він – кохання її життя. Тож її світ розхитується, коли Люк змінює думку й намагається переконати її стати матір’ю. Чи буде це зрадою самої себе? Чи справді материнський інстинкт вмикається в усіх із появою дитини? До яких наслідків приводять наші рішення, великі й малі? Роуз підходить до цих питань із науковою ретельністю, а Донна Фрейтас дарує їй аж дев’ять життів для її досліджень. У частині життів Роуз таки народжує доньку, у частині – обирає інший шлях. У павутинні причин, наслідків та взаємозв’язків перед нами постає справжня Роуз – дочка, мати, викладачка, подруга й колега, дружина й кохана. «Дев’ять життів Роуз Наполітано» – захопливий роман про самопізнання, розмаїття жіночих ролей, зв’язок між поколіннями і про те, що всі дороги зрештою ведуть нас в одному напрямку – до себе».

Лариса Мончак «Квіти під руками диявола»

З анотації: «У п’єсі «Квіти під руками диявола» описані події, що відбувалися в Станіславі (сьогодні Івано-Франківськ) напередодні та під час Другої світової війни. З приходом німецьких нацистів українці, поляки, євреї – увесь багатонаціональний мікс населення Станіслава водночас опинився в смертельній небезпеці. Чи вдасться вижити всім героям в умовах окупації, коли людські долі – наче беззахисні пелюстки понівечених квітів?.. У книжці використані автентичні світлини тогочасного Станіслава».