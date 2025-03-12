Квартира в центральній частині Івано-Франківська із вигідним розтермінуванням

Для франківців та тих людей, які обрали наше місто для бізнесу чи постійного проживання є вигідна пропозиція від відомого місцевого забудовника.
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ЖК Імперія ІІ
Обирайте якісне та затишне житло в тихому районі без високих забудов, всього за десять хвилин від центру Івано-Франківська! Це ідеальне місце для комфортного життя, адже тут гармонійно поєднуються спокій та розвинена інфраструктура міста.
Придбавши нерухомість в житловому комплексі «Імперія II» по вул. О. Кобилянської , ви отримуєте швидкий доступ до всіх необхідних для закладів – шкіл, дитячих садочків, торгових центрів , спортзалів , відпочинкових зон , медичних установ та розважальних центрів . Будівельна компанія «Квартал» забезпечує максимально гнучкі умови попупки вашого майбутнього дому і пропонуємо вам:
- Розтермінування платежів до 18 місяців
- Перший внесок при заключенні договору від 20%
- Тиха затишна локація, зелена зона, гаражі для безпеки вашого автомобіля , закрита прибудинкова територія та укриття , облаштоване за всіма стандартами та вимогами.
- Швидкий доступ до центру міста- все необхідне у пішій доступності. • Якісне монолітно-каркасне будівництво , продумані планування квартир з різноманітними площами.
- Охайні під’їзди, закрита прибудинкова територія з дитячими зонами. Надійне утеплення фасаду, енергозберігаючі вікна збережуть тепло у ваших домівках.
Вигідна пропозиція
Вартість квадратного метра квартири стрімко зростає – ваша покупка може стати вигідною інвестицією коштів. Придбайте житло у ЖК «Імперія II» на мега вигідних умовах уже сьогодні і уже незабаром станьте щасливим власником нерухомості у центральній частині Івано-Франківська .
За деталями та умовами розтермінування звертайтесь до наших менеджерів з продажу за телефонами 097 580 08 89, 099 980 08 89.
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