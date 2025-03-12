На Прикарпатті за минулі добу ліквідували 67 пожеж

За минулу добу рятувальники Івано-Франківщини загасили 67 пожеж, з яких 60 виникли в природних екосистемах.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

З початку року на Прикарпатті зареєстровано 1022 пожежі сухої трави на відкритих територіях, з них 18 — лісових пожеж, вигоріло більше 110 гектарів землі та 28 гектарів лісу. За минулу добу до гасіння 10-ти лісових пожеж на території області, було залучено 164 рятувальники та 33 одиниці техніки.

З початку 2025 року на пожежах сухої трави загинуло 4 особи, 1 особа отримала травми, внаслідок таких пожеж пошкоджено 13 будівель.

67 паліїв сухої рослинності притягнуто до адміністративної відповідальності з початку року!

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву! Пам’ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будівлі.