На Прикарпатті за минулі добу ліквідували 67 пожеж

За минулу добу рятувальники Івано-Франківщини загасили 67 пожеж, з яких 60 виникли в природних екосистемах.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.
З початку року на Прикарпатті зареєстровано 1022 пожежі сухої трави на відкритих територіях, з них 18 — лісових пожеж, вигоріло більше 110 гектарів землі та 28 гектарів лісу. За минулу добу до гасіння 10-ти лісових пожеж на території області, було залучено 164 рятувальники та 33 одиниці техніки.
З початку 2025 року на пожежах сухої трави загинуло 4 особи, 1 особа отримала травми, внаслідок таких пожеж пошкоджено 13 будівель.
67 паліїв сухої рослинності притягнуто до адміністративної відповідальності з початку року!
Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву! Пам’ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будівлі.
Не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей!