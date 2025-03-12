На Донеччині загинув захисник з Прикарпаття Микитин Андрій

Скорботна звістка надійшла до Долинської громади. У бою за Україну загинув воїн Микитин Андрій (09.12.1979 – 01.03.2025).
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Про це повідомив міський голова Долини Іван Дирів, передає Правда.іф.
Загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п. Зелене Покровського району Донецької області.
Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 12 березня 2025 р., о 15:00.
Чин похорону – завтра, 13 березня 2025 р., о 11:00.
Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор (вул. Грушевського – міська рада – вул. Незалежності) – об’їзна – стара частина міста (вул. Івана Франка, 37).
Герої не вмирають… Вони назавжди залишаються в наших серцях