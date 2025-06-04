У Франківську відкрили виставку художнього текстилю. ФОТО

Виставки художнього текстилю «Скіфія» Міні та Мікро презентували у Франківську.
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Про це пише Правда з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Виставка «Скіфія» Міні 12 – вул. Галицька, 4 а (Ратуша). Виставка «Скіфія» Мікро 4 – вул. Галицька, 4 а (Центр сучасного мистецтва)
Обидві виставки триватимуть до 17 червня.
“Дякую усім, хто долучився до цієї важливої події в мистецькому житті міста. Особлива вдячність організатором та засновникам – Анастасії Шнайдер, Андрію Шнайдеру, Людмилі Єгоровій, а також всім учасникам. Вже багато років ви плекаєте та допомагаєте зростати новітньому мистецтву”, – йдеться у повідомленні.