У Франківську відкрили виставку художнього текстилю. ФОТО

Виставки художнього текстилю «Скіфія» Міні та Мікро презентували у Франківську.

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Виставка «Скіфія» Міні 12 – вул. Галицька, 4 а (Ратуша). Виставка «Скіфія» Мікро 4 – вул. Галицька, 4 а (Центр сучасного мистецтва)

Обидві виставки триватимуть до 17 червня.

“Дякую усім, хто долучився до цієї важливої події в мистецькому житті міста. Особлива вдячність організатором та засновникам – Анастасії Шнайдер, Андрію Шнайдеру, Людмилі Єгоровій, а також всім учасникам. Вже багато років ви плекаєте та допомагаєте зростати новітньому мистецтву”, – йдеться у повідомленні.