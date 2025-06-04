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СБУ показала ексклюзивні кадри спецоперації «Павутина»
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СБУ показала унікальні кадри спецоперації «Павутина»

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 18:29
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СБУ оприлюднила унікальні кадри спецоперації «Павутина», внаслідок якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації рф.

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Нове відео з’явилося в соцмережах СБУ у середу, 4 червня, пише СіД.

Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».

Як відомо, в результаті операції було уражено 41 російський літак. Значну частину з них знищено безповоротно, а окремі уражені літаки відновлюватимуться довгими роками, зазначили в СБУ.

«Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора», – додали в спецслужбі.