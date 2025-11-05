“Амадоку” франківки Софії Андрухович видали в Румунії

Роман Софії Андрухович “Амадока” вийшов друком румунською мовою у перекладі поета й журналіста Міхая Траїсти.

Про це пише Правда з посиланням на Читомо.

“Скалічений, майже до невпізнання, герой роману “Амадока” дивом вижив у боях на сході України. Але виживання — слабка втіха: через важкі поранення він утратив пам’ять. Чоловік не пам’ятає, як його звати, звідки він і нічого зі свого минулого. У такому стані його знаходить жінка, яка з любов’ю і терпінням розповідає йому про минуле, показуючи старі сімейні фото й збираючи розпорошені уламки пам’яті”, — йдеться в анотації до румунського видання.