“Амадоку” франківки Софії Андрухович видали в Румунії

Роман Софії Андрухович “Амадока” вийшов друком румунською мовою у перекладі поета й журналіста Міхая Траїсти.
Про це пише Правда з посиланням на Читомо.
“Скалічений, майже до невпізнання, герой роману “Амадока” дивом вижив у боях на сході України. Але виживання — слабка втіха: через важкі поранення він утратив пам’ять. Чоловік не пам’ятає, як його звати, звідки він і нічого зі свого минулого. У такому стані його знаходить жінка, яка з любов’ю і терпінням розповідає йому про минуле, показуючи старі сімейні фото й збираючи розпорошені уламки пам’яті”, — йдеться в анотації до румунського видання.
На сайті видавництва румунське видання супроводили низкою відгуків провідних європейських медіа:
- “Якщо колись і було написано роман, який здатен правдиво відтворити історію України в усій її болісній глибині, то це — “Амадока””, — зазначає р Süddeutsche Zeitung.
- “Софія Андрухович створює карту бурхливого століття української історії без надмірних емоцій. У центрі її оповіді — любов, що стає єдиною силою, яка тримає життя й пам’ять разом”, — пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- “Читач залишається захоплений багатством деталей, що контрастують із фрагментованою формою роману. Зв’язок між колективною та особистою пам’яттю, а також її художнє осмислення рідко бували показані настільки витончено”, — додає Die Presse.