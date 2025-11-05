Ідентифікація для пенсіонерів: як пройти і хто може втратити всі виплати

В Україні деякі категорії пенсіонерів повинні пройти так звану ідентифікацію. Це потрібно, щоб і надалі отримувати соціальні виплати від держави. Пише ТСН.
У Пенсійному фонді пояснили, що ідентифікація потрібна для того, щоб там розуміли, що отримувачі пенсій — це живі люди, які використовують кошти для себе.
«Фізична ідентифікація — це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів», — йдеться у повідомленні.
Хто повинен пройти ідентифікацію
Ідентифікацію повинні проходити не всі пенсіонери в Україні. У Пенсійному фонді пояснили, що це стосується таких категорій, які отримують страхові виплати:
- проживають на тимчасово окупованих територіях;
- тимчасово перебувають за межами України.
Ідентифікацію цим людям потрібно пройти до 31 грудня 2025 року, інакше виплати можуть припинитися.
Як пройти ідентифікацію
Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами:
- Онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України, авторизувавшись та зайшовши у свій кабінет. Зробити це можна за допомогою застосунку «Дія», використавши «Дія. Підпис».
- За допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього вам потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити там бланк. Також записатися на відео-конференцію можна через контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
- Через закордонні дипломатичні установи. Якщо пенсіонер мешкає за кордоном, то може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там йому видадуть документ-підтвердження, що заявник живий. Далі — ці документи та заяву довільної форми про продовження виплат потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Ці документи також можна подати через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
- Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або у банківській установі. Отримувач соціальних виплат також може особисто прийти до зазначених установ із документами та пройти ідентифікацію. Зробити це можна лише на неокупованій території України та у відділенні того банку, де ви отримуєте виплати.
Як подати заявку на відеоконферецію
Одним із методів, який рекомендують у Пенсійному фонді, щоб пройти ідентифікацію — це сайт даного відомства.
Щоб там подати заявку, потрібні такі кроки:
- Перейти у браузері на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua. У верхній частині екрана вибрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» та натиснуть на неї.
- Далі з’явиться вікно із інформацією про те, кому потрібно пройти ідентифікацію. Якщо ви належите до таких категорій — натисніть на кнопку «продовжити».
- Потім вам потрібно буде заповнити заяву, зокрема вказати: дані документа, що посвідчує особу; адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду України); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Також якщо вам потрібен жестовий перекладач чи помічник — теж вкажіть це.
- Надайте згоду на обробку інформації та натисніть «подати заяву».
- Далі — на вашу електронну пошту, яку ви вказували у заяві, повинно прийти запрошення на відеозв’язок із працівником Пенсійного фонду України.
- Перед початком спілкування із працівником Пенсійного фонду підготуйте ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, тощо.
Переконатися, що людина пройшла ідентифікацію, можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України в розділі «Моя ідентифікація». Якщо людина пройшла ідентифікацію, то в цьому розділі буде видно дату останньої ідентифікації та спосіб, у який її провели.
Що буде, якщо не пройти ідентифікацію
Пенсіонери, які повинні пройти ідентифікацію, проте не зробили цього, вже від 1 січня 2026 року можуть втратити соціальні виплати.
Також пенсію від держави втратять ті, хто отримує пенсію у Росії. А тому під час ідентифікації варто вказати, є у вас чи ні виплати від держави-агресорки.
Зробити це можна так:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (у рубриці «Дистанційне інформування», авторизувавшись за допомогою КЕП або з накладанням «Дія.Підпису»);
- під час проведення відеоідентифікації;
- особисто подавши заяву до будь-якого сервісного центру фонду.