Ідентифікація для пенсіонерів: як пройти і хто може втратити всі виплати

В Україні деякі категорії пенсіонерів повинні пройти так звану ідентифікацію. Це потрібно, щоб і надалі отримувати соціальні виплати від держави. Пише ТСН.

У Пенсійному фонді пояснили, що ідентифікація потрібна для того, щоб там розуміли, що отримувачі пенсій — це живі люди, які використовують кошти для себе.

«Фізична ідентифікація — це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів», — йдеться у повідомленні.

Хто повинен пройти ідентифікацію

Ідентифікацію повинні проходити не всі пенсіонери в Україні. У Пенсійному фонді пояснили, що це стосується таких категорій, які отримують страхові виплати:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово перебувають за межами України.

Ідентифікацію цим людям потрібно пройти до 31 грудня 2025 року, інакше виплати можуть припинитися.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як пройти ідентифікацію

Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами:

Онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України, авторизувавшись та зайшовши у свій кабінет. Зробити це можна за допомогою застосунку «Дія», використавши «Дія. Підпис».

За допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього вам потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити там бланк. Також записатися на відео-конференцію можна через контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Через закордонні дипломатичні установи. Якщо пенсіонер мешкає за кордоном, то може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там йому видадуть документ-підтвердження, що заявник живий. Далі — ці документи та заяву довільної форми про продовження виплат потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Ці документи також можна подати через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або у банківській установі. Отримувач соціальних виплат також може особисто прийти до зазначених установ із документами та пройти ідентифікацію. Зробити це можна лише на неокупованій території України та у відділенні того банку, де ви отримуєте виплати.

Як подати заявку на відеоконферецію

Одним із методів, який рекомендують у Пенсійному фонді, щоб пройти ідентифікацію — це сайт даного відомства.

Щоб там подати заявку, потрібні такі кроки:

Перейти у браузері на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua. У верхній частині екрана вибрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» та натиснуть на неї.

Далі з’явиться вікно із інформацією про те, кому потрібно пройти ідентифікацію. Якщо ви належите до таких категорій — натисніть на кнопку «продовжити».

Потім вам потрібно буде заповнити заяву, зокрема вказати: дані документа, що посвідчує особу; адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду України); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Також якщо вам потрібен жестовий перекладач чи помічник — теж вкажіть це.

Надайте згоду на обробку інформації та натисніть «подати заяву».

Далі — на вашу електронну пошту, яку ви вказували у заяві, повинно прийти запрошення на відеозв’язок із працівником Пенсійного фонду України.

Перед початком спілкування із працівником Пенсійного фонду підготуйте ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, тощо.

Переконатися, що людина пройшла ідентифікацію, можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України в розділі «Моя ідентифікація». Якщо людина пройшла ідентифікацію, то в цьому розділі буде видно дату останньої ідентифікації та спосіб, у який її провели.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які повинні пройти ідентифікацію, проте не зробили цього, вже від 1 січня 2026 року можуть втратити соціальні виплати.

Також пенсію від держави втратять ті, хто отримує пенсію у Росії. А тому під час ідентифікації варто вказати, є у вас чи ні виплати від держави-агресорки.

Зробити це можна так: