ВРУ ухвалила виплату до 50 тисяч гривень при народженні дитини: як голосували нардепи від Франківщини

В Україні з 1 січня 2026 року одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт № 13532, що передбачає систему підтримки сімей, ухвалила Верховна Рада. Загалом його підтримали 294 депутати, зокрема восьмеро з десяти народних обранців від Івано-Франківщини.

Результати оприлюднили на сайті ВРУ, інформує Суспільне.

Як голосували прикарпатські мажоритарники:

Оксана Савчук (позафракційна) — відсутня;

Ігор Фріс (“Слуга народу”) — за;

Едуард Прощук (“Слуга народу”) — за;

Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;

Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;

Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — за.

Депутати, які пройшли за списком партій:

Олег Марусяк (“Слуга народу”) — за;

Роман Мулик (“Слуга народу”) — за;

Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) — не голосувала;

Василь Мокан (“Слуга народу”) — за.

Виплати при народженні дитини до 50 тисяч і щомісячна допомога: які положення передбачає законопроєкт № 13532

Верховна рада України затвердила не лише виплати при народженні дитини, а й низку різних видів грошової допомоги, зокрема “Пакунок школяра” та програму “єЯсла”. Повний перелік виплат:

50 тисяч гривень — одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;

— одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини; 7 тисяч гривень — щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року (для дитини з інвалідністю — 10500 гривень на місяць);

— щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року (для дитини з інвалідністю — на місяць); 8 тисяч гривень — щомісячна програма “єЯсла” у вигляді цільової підтримки, яку можна витратити на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду (для дитини з інвалідністю — 12000 гривень на місяць);

— щомісячна програма “єЯсла” у вигляді цільової підтримки, яку можна витратити на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду (для дитини з інвалідністю — на місяць); 5 тисяч гривень — одноразова виплата для учнів першого класу “Пакунок школяра”;

— одноразова виплата для учнів першого класу “Пакунок школяра”; 7 тисяч гривень — допомога вагітним безробітним (виплачується за 70 днів до пологів).

“Пакунок малюка”, як і раніше, надаватимуть у формі фізичного набору дитячих речей або грошовою компенсацією. Його можна буде отримати з 36 тижня вагітності.

Також законопроєкт врегулює перехідний період. Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки продовжуватимуть отримувати поточну виплату (860 грн) і додатково отримуватимуть нову допомогу в розмірі 7 тисяч гривень, доки немовля не досягне однорічного віку.

Як отримати виплати за народження дитини

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг не пізніше 12 місяців від народження дитини. Послугу надають як офлайн, так і онлайн.

Для отримання державної підтримки потрібно відкрити рахунок у банку, який уклав договір із Міністерством соціальної політики України. Зробити це можна і до народження дитини. Перелік банків можна переглянути тут.

Які документи потрібно для виплати за народження дитини:

заяву одного з батьків;

паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

документи, які засвідчують народження дитини (якщо дитина народилася за межами України).

Термін розгляду поданих у паперовій формі документів складає десять робочих днів.

Як подати заяву на грошову допомогу онлайн: