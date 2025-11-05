ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Анджеліна Джолі знову приїхала до України: акторку помітили в Херсоні

Автор: Олег Мамчур
Дорослі та діти грають кубиками у дитячій кімнаті
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У соцмережах з’явилися нові фото американської акторки Анджеліни Джолі в Україні  за повідомленнями, вона відвідала Херсон.

З якою метою американська акторка знову приїхала до України поки невідомо, однак, найімовірніше, це повʼязано з гуманітарною місією, оскільки вона є спеціальним посланцем Агентства у справах біженців міжнародної організації ООН, пише Суспільне.

Люди в бронежилетах розмовляють на вулиці

На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми в укритті.

Джолі також публічно підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Спочатку вона відвідала хворих українських дітей-біженців у найстарішій лікарні Риму Bambino Gesu. А потім приїхала і до Львова з гуманітарною місією у квітні 2022 року.

Тоді вона відвідала львівський залізничний вокзал та зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Також акторка поспілкувалась з людьми, які залишили домівки через війну, та подякувала вокзальним психологам, лікарям та залізничникам за їхню роботу.

Також під час візиту Анджеліна Джолі провідала в одному з медзакладів області дітей, які отримали травми внаслідок ракетного удару РФ по вокзалі в Краматорську. Після цього завітала у школу-інтернат. Там посол доброї волі ООН поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями закладу.

Джерело(а) інформації

Суспільне
відвідала
провідала 

СХОЖІ НОВИНИ