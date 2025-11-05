Калуська громада попрощалася з Героєм Андрієм Царевичем

Андрій Царевич народився 22 листопада 1988 року в Калуші. Навчався в Калуському ліцеї №7, а відтак пішов працювати.

У 2014 році створив сім’ю, в якій народився син Максим. Працював у Польщі, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. У березні 2024 року став до лав ЗСУ, повідомляє Калуська міська рада.

Герой самовіддано служив інспектором прикордонної служби 2 категорії — снайпером третього відділення інспекторів прикордонної служби.

Вірний військовій присязі Андрій Царевич, на жаль, загинув 21 жовтня на Харківщині під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність Батьківщини.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого краянина в ім’я вільної і незалежної України.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.