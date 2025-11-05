Калуська громада попрощалася з Героєм Андрієм Царевичем

Андрій Царевич народився 22 листопада 1988 року в Калуші. Навчався в Калуському ліцеї №7, а відтак пішов працювати.
У 2014 році створив сім’ю, в якій народився син Максим. Працював у Польщі, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. У березні 2024 року став до лав ЗСУ, повідомляє Калуська міська рада.
Герой самовіддано служив інспектором прикордонної служби 2 категорії — снайпером третього відділення інспекторів прикордонної служби.
Вірний військовій присязі Андрій Царевич, на жаль, загинув 21 жовтня на Харківщині під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність Батьківщини.
Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого краянина в ім’я вільної і незалежної України.
Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.