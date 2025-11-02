Сумні вісті продовжують надходити на Прикарпаття. Боронячи рідну українську землю від московитських окупантів загинув відважний калушанин, солдат Андрій Царевич, 1988 року народження.
Був снайпером
Полеглий герой гідно служив інспектором прикордонної служби 2 категорії. Був снайпером третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури швидкого реагування 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
21 жовтня 2025 року Андрій Царевич загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині, вірний військовій присязі та обов’язку перед Батьківщиною.