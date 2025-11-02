Від початку повномасштабного вторгнення рф (2022-2025 років) 410 рятувальників з Прикарпаття залучали до роботи в інших областях України. Вони проводили аварійно-рятувальні роботи, медичний супровід, а також розміновували прифронтові території та допомагали відновлювати міста й села. За цей час четверо надзвичайників отримали поранення.

Про це у відповіді на інформаційний запит журналістів повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Федорчук, інформує читачів Суспільне.

“Розбирали завали після обстрілів, допомагали обшивати вікна”

П’ять ротацій на деокупованих територіях мав начальник відділення розвідки та розмінування обласного управління ДСНС Андрій Реготун. З його слів, роботи в інших регіонах зазвичай тривають два місяці.

“Перший мій виїзд був ще у складі не піротехнічного, а аварійно-рятувального підрозділу. У січні 2023 року ми виїжджали в Херсон. Там розбирали завали після обстрілів, допомагали людям обшивати вікна, бо був холод”, — згадує рятувальник. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Решта ротацій Андрія Реготуна проходили із саперами. Під час однієї з них троє його колег зазнали поранень через удар російського “шахеда”.

“Там все обійшлося досить легкими пораненнями, порізами. Слава Богу, нічого серйозного”, — каже рятувальник.

Керівник відділення розвідки та розмінування Головного управління ДСНС в області Андрій Реготун. Держслужба з надзвичайних ситуацій в Іван-Франківській області

“Знаходимо те, що не встигло здетонувати”

Андрій Реготун разом із колегами розміновував дороги, залізничні шляхи, сільськогосподарські поля та колишні позиції військових.

“Знаходимо те, що не встигло здетонувати, але за найменшого руху досі може трапитися вибух. Це — міни, різноманітні розтяжки з гранатами, дрони з боєприпасами”, — розповідає рятувальник.

Протягом останніх ротацій він розміновував поля, з яких збирали урожай.

“Бачиш, як техніка збирає соняшник на полі, і розумієш, що зробив свій внесок у розвиток країни, економіки, наближення перемоги, бо ти перевірив це поле. Ти знаєш, що воно — безпечне. Кожна ротація — це якась пригода, можливість допомогти людям”, — говорить Андрій Реготун.

Рятувальник Андрій Реготун допомагає колезі. Надав Суспільному Андрій Реготун

Скільки рятувальників з Івано-Франківщини працювали в інших областях України

Упродовж 2022-2025 років 410 рятувальників з Прикарпаття залучали до робіт в інших областях. З них 190 людей — у 2025 році. Четверо надзвичайників отримали поранення.

За межами Івано-Франківської області працювали пожежники, рятувальники, сапери, психологи, медичні та інженерні розрахунки.

“Мене вражає, що цивільні продовжують там жити й працювати”

Рятувальник Андрій Реготун розповів, що місцеві жителі за будь-якої нагоди дякують працівникам Держслужби надзвичайних ситуацій за їхню працю.

“Заходжу в магазин після роботи — одразу бачать, хто я, і дякують. Мене насправді теж вражає, що цивільне населення далі продовжує там жити, працювати, створювати сім’ї, відбудовувати свої оселі у прифронтових зонах. Насправді це — круто. І розумієш, що треба більше працювати, щоб їм там було безпечніше”, — говорить Андрій Реготун.

Рятувальник Андрій Реготун. Надав Суспільному Андрій Реготун

З його слів, після п’ятьох ротацій у нього побільшало друзів серед рятувальників з інших областей.