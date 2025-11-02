Співаки Вікторія Ніро та Тьома Паучек провели концерт для військових та ветеранів, які лікуються у Франківську

У Франківську відбувся концерт для військових і ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію після поранень. Музичний захід організували спільно з волонтерами, аби допомогти захисникам відволіктися від лікарняної рутини, відновити емоційний стан і відчути підтримку громади.

У п’ятницю 31 жовтня, в Івано-Франківську відбувся концерт для військових і ветеранів, які лікуються після поранень. Захід організував комунальний заклад «Дім Воїна» спільно з волонтерами та за підтримки міської влади, пише Правда іф.

Як розповів директор закладу Микола Крошний, ініціатива виникла з бажання створити для захисників невелике свято та відволікти їх від складних лікарняних днів.

"Ми зі своїми друзями спільно придумали зробити такий захід для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні. Ми вирішили якимось чином урізноманітнити їхнє перебування у медичному закладі, зробити їм невеличке свято. Ми запросили двох виконавців – Тьому Паучека та Вікторію Ніро, які сьогодні співатимуть для наших захисників пісні у конференц-залі", — зазначив Микола Крошний.

За його словами, організатори спільно з Івано-Франківською міською радою та небайдужими мешканцями підготували для військових частування — печиво, воду та фрукти.

Серед присутніх на концерті був командир штурмової групи військової частини 3017, ветеран Віталій Верес, який під час боїв під Бахмутом втратив зір. Він розповів, що подібні заходи мають важливе психологічне значення для військових, які проходять тривале лікування та реабілітацію.

“Вже, чесно скажу, втомився від цих усіх операцій. Зараз ще буде блефаропластика, тобто мають зробити естетику, щоб вставити протез. Операцій уже було понад десяток. Це взагалі класний захід, щоб хлопці, які тут, я зараз говорю зокрема про військових, ветеранів і ветеранок, могли відволіктися від повсякденної лікарняної буденності. Тут є можливість розвантажитися, сфотографуватись, просто поспілкуватися. Це психологічне розвантаження, і це важливі речі, які мають місце бути”, — поділився Віталій Верес.

Як зазначають організатори, концерт мав на меті підтримати захисників не лише морально, а й психологічно. Для багатьох із них це стало можливістю на деякий час забути про біль, операції та медичні процедури, відчути атмосферу спільності та вдячності.

За словами керівництва закладу, «Дім Воїна» постійно проводить різні ініціативи для підтримки військових — як тих, хто повернувся з фронту, так і тих, хто проходить лікування після поранень. Серед заходів — концерти, зустрічі, поїздки на природу, риболовля та спортивні заняття.

У закладі наголошують: такі заходи сприяють не лише емоційному розвантаженню, а й соціальній адаптації після фронту.

“Комунальний заклад «Дім Воїна» постійно організовує подібні ініціативи, щоб військові проходили не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію”, — йдеться у повідомленні організаторів.

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків наголосив, що такі події — важливий елемент системної підтримки ветеранів і військовослужбовців. Він підкреслив, що громада має не лише забезпечити лікування, а й створювати можливості для повноцінного відновлення захисників.

“Дуже важливо, це як елемент психологічної реабілітації, і добре, що сьогодні наша комунальна установа «Дім воїна» разом із волонтерами організували такий захід. Це дуже важливо для хлопців просто відчувати, що ми кажемо людське слово “дякую””, — зазначив Руслан Марцінків.

Міський голова додав, що подібні ініціативи сприяють згуртованості громади та формують культуру вдячності військовим.

Виступи Вікторії Ніро та Тьоми Паучека стали емоційним центром події. Артисти виконали пісні, які добре знайомі слухачам, створивши теплу атмосферу у залі.

Присутні військові та ветерани мали змогу поспілкуватися з виконавцями, зробити фото на згадку та просто відпочити. Для багатьох це стало невеликим, але важливим моментом радості у складному процесі лікування.

Як зазначають волонтери, саме такі події допомагають захисникам відновити психологічний баланс і відчути, що громада поруч із ними.