Апеляція залишила у силі рішення про стягнення з прикарпатського олігарха Олега Бахматюка 1,2 млрд грн

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського райсуду столиці щодо стягнення 1,22 млрд грн з колишнього власника VAB прикарпатця Банку Олега Бахматюка на користь Національного банку України. Рішення набрало законної сили й підлягає обов’язковому виконанню.

28 жовтня 2025 року Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу колишнього власника ПАТ «ВіЕйБі Банк» Олега Бахматюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції, пише сайт Версії.

Йдеться про стягнення 1,22 млрд грн на користь Національного банку України у межах зобов’язань за стабілізаційним кредитом, наданим банку у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба НБУ, зазначивши, що суд визнав законність вимог регулятора.

"Апеляційний суд підтвердив законність вимог Національного банку та рішення суду першої інстанції, яке відтепер набрало законної сили і є обов'язковим до виконання поручителем банку", — йдеться у повідомленні.

Як пояснив начальник управління Нацбанку Сергій Бойко, це рішення є черговим підтвердженням того, що регулятор діє виключно в межах закону та з метою повернення коштів, наданих у вигляді стабілізаційних кредитів.

Історія кредиту та судових процесів

У 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк» отримав від Національного банку стабілізаційний кредит у розмірі 1,2 млрд грн. Згідно з умовами договору, Олег Бахматюк виступив поручителем і взяв на себе зобов’язання повернути кредит у разі неплатоспроможності банку.

Однак банк не виконав своїх фінансових зобов’язань перед регулятором, після чого у 2015 році НБУ звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості з поручителя.

30 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив позов Нацбанку й ухвалив рішення про стягнення 1,22 млрд грн з Олега Бахматюка на користь державного регулятора.

Після цього Бахматюк подав апеляційну скаргу, однак рішення першої інстанції залишено без змін.

Позиція Нацбанку

У Національному банку зазначають, що судові рішення у справах щодо колишніх власників банків мають принципове значення, оскільки йдеться про повернення державних коштів, наданих у вигляді кредитів для стабілізації фінансової системи.

“Національний банк діє послідовно, захищаючи інтереси держави та платників податків. Суд підтвердив законність наших дій і вимог”, — йдеться у повідомленні регулятора.

Інші справи проти ексбанкіра

Як повідомили в НБУ, на розгляді Печерського районного суду Києва залишаються ще п’ять справ за позовами Нацбанку до Олега Бахматюка. Вони стосуються непогашених боргів двох банків — ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива», які належали бізнесмену.

Загальна сума вимог, які Національний банк стягує в судовому порядку, становить близько 7,9 млрд грн.

У січні 2025 року Верховний Суд України підтвердив законність попередніх судових рішень про стягнення 1,8 млрд грн боргу з Олега Бахматюка як колишнього власника банку «Фінансова Ініціатива».

Це рішення, як і поточне, набрало законної сили та стало прецедентом у низці справ, які Нацбанк продовжує розглядати для повернення стабілізаційних кредитів, виданих під час банківської кризи 2014–2015 років.

Довідка

ПАТ «ВіЕйБі Банк» входив до групи великих комерційних банків України. У листопаді 2014 року Національний банк визнав установу неплатоспроможною, після чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації банку.

На момент банкрутства борг банку перед НБУ становив понад 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк, як кінцевий бенефіціар, був залучений до відповідальності за зобов’язаннями банку відповідно до договору поруки.

У подальшому НБУ подав низку позовів щодо стягнення боргів з ексвласників проблемних банків, у тому числі з Бахматюка, задля повернення коштів державі.