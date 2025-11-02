Під час перевірки укриттів на Франківщині виявили порушення та не існуючі локації

Під час перевірки омбудсмана, на території Прикарпаття виявили три укриття, які не існують, хоча відомості про них внесені до реєстру.
Про це повідомив Уповноважений з прав людини на своєму сайті, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.
В загальному на території Івано-Франківської області провели 23 перевірки стану укриттів. Як йдеться на сайті, частина даних, оприлюднених в обласному реєстрі, виявилася застарілою, неналежно оформленою або недостовірною.
Зокрема, за трьома адресами укриття були відсутні, а деякі громади області не внесли свої захисні споруди до загального переліку області на офіційному вебсайті Івано-Франківської ОВА.
Такі порушення — не окремі випадки, а системність. Саме тому за підсумками всіх перевірок ми сформуємо рекомендації Уряду, щоб удосконалити систему цивільного захисту й забезпечити людям реальне право на безпечне укриття, – йдеться на сайті.
Під час перевірок на Буковині у селищі Красноїльськ виявлено грубі порушення облаштування захисних споруд: приміщення укриття селищної ради взагалі не відповідає вимогам, а в дошкільному закладі №2 замість укриття облаштовано кухню. Відтак, інформація на карті укриттів Чернівецької ОВА не відповідає дійсності.
Загалом по Україні здійснили 510 перевірок у 23 областях та надали органам влади 2124 рекомендації. Під час моніторингу виявлено:
- 11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;
- 10,6% без засобів для домедичної допомоги;
- 8,8% не забезпечені запасом питної води;
- у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.