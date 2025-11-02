ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Суддя на Lexus вчинила смертельну ДТП на Франківщині – ДБР оголосило їй підозру

Автор: Ігор Василик
Червоний автомобіль Lexus біля будівлі вночі
На Прикарпатті трапилася ДТП, у якій під колесами автомобіля опинилося відразу двоє пішоходів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Теруправління ДБР у Львові.

Смертельна ДТП

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Тернопільської області. В аварії загинув чоловік, йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце аварії відразу прибули працівники ДБР. Проведено огляд місця події, вилучено автомобіль, речові докази, допитано свідків. У судді відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці оголошено про підозру. Наразі вже подано клопотання до ВРП щодо надання згоди на затримання підозрюваної.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Джерело(а) інформації

Теруправління ДБР у Львові

