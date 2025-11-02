Як прикарпатські дорожники утримують дороги області у належному стані ФОТОРЕПОРТАЖ

На території Івано-Франківської області дорожники утримують понад 1257 кілометрів доріг державного значення.
Упродовж минулого тижня на дорогах Прикарпаття проводились роботи задля підвищення рівня безпеки дорожнього руху: усували ямковість, оновлювали розмітку та дорожні знаки.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Основні види робіт із експлуатаційного утримання на дорогах:
М-30 Стрий – Ізварине:
- встановлюють дорожні знаки на ділянці від межі зі Львівщиною до Рогатина;
Н-09 Мукачево – Львів:
- – ліквідація аварійної ямковості точково на мосту в місті Яремче та на ділянці від Бурштина до межі з Львівщиною;
- – ремонт пошкодженого внаслідок ДТП бар’єрного огородження у селі Задністрянськ;
- – фарбування колесовідбою в селі Микуличин.
Н-10 Стрий – Мамалига:
- – ремонт та відновлення пошкодженого бар’єрного огородження на об’їзній міста Коломиї;
- – демаркування та нанесення розмітки в селі Одаї;
- – влаштування кювету в селі Матеївці.
Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль:
- – ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом на ділянці від Івано-Франківська до кільця на об’їзній Тисмениці;
- – фарбування стійок дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки на ділянці від села Клубівці до межі із Тернопільщиною.
Р-21 Долина – Хуст:
- – нанесення дорожньої розмітки.
Р-20 Тязів – Старі Кути:
- ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом у Тлумацькій громаді.
- Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський:
- – відновлення та очищення системи водовідведення на ділянці від міста Городенки до межі з Тернопільщиною;
- – ліквідація просадок та напливів дорожнього покриття.
Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна:
- – нанесення розмітки.
Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця:
- – ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом.