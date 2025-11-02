ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як прикарпатські дорожники утримують дороги області у належному стані ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
На території Івано-Франківської області дорожники утримують понад 1257 кілометрів доріг державного значення.

Упродовж минулого тижня на дорогах Прикарпаття проводились роботи задля підвищення рівня безпеки дорожнього руху: усували ямковість, оновлювали розмітку та дорожні знаки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Основні види робіт із експлуатаційного утримання на дорогах:

М-30 Стрий – Ізварине: 

  • встановлюють дорожні знаки на ділянці від межі зі Львівщиною до Рогатина;

Н-09 Мукачево – Львів:

  • – ліквідація аварійної ямковості точково на мосту в місті Яремче та на ділянці від Бурштина до межі з Львівщиною;
  • – ремонт пошкодженого внаслідок ДТП бар’єрного огородження у селі Задністрянськ;
  • – фарбування колесовідбою в селі Микуличин.

Н-10 Стрий – Мамалига:

  • – ремонт та відновлення пошкодженого бар’єрного огородження на об’їзній міста Коломиї;
  • – демаркування та нанесення розмітки в селі Одаї;
  • – влаштування кювету в селі Матеївці.

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль:

  • – ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом на ділянці від Івано-Франківська до кільця на об’їзній Тисмениці;
  • – фарбування стійок дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки на ділянці від села Клубівці до межі із Тернопільщиною.

Р-21 Долина – Хуст:

  • – нанесення дорожньої розмітки.

Р-20 Тязів – Старі Кути:

  • ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом у Тлумацькій громаді.
  • Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський:
  • – відновлення та очищення системи водовідведення на ділянці від міста Городенки до межі з Тернопільщиною;
  • – ліквідація просадок та напливів дорожнього покриття.

Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна:

  • – нанесення розмітки.

Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця:

  • – ліквідація аварійної ямковості пневмоструменевим методом.
