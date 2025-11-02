ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатські спортсмени дуже успішно виступили на чемпіонаті України з вільної боротьби

Автор: Ігор Василик
Переможці чемпіонату України з вільної боротьби U13
Спортсмени з Прикарпаття здобули 14 медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат U13, що проходив 28-30 жовтня у Хмельницькому, повідомляє Івано-Франківське обласне управління спорту та молодіжної політики.

Прикарпатці вибороли золото, срібло і бронзу.

Серед дівчат:

  • 1 місце – Олена Тупичак (62 кг, тренер Кірілов Ю.), Уляна Максимович (46 кг, тренер Кірілов Ю.), Марія Лойко (39 кг, тренер Дин Т.), Софія Кияшко (36 кг, тренери Малярчук В.Вашечкін О.)
  • 2 місце – Софія Гавришук (33 кг, тренери Малярчук В., Вашечкін О.)
  • 3 місце – Софія Проців (39 кг, тренери Малярчук В., Вашечкін О.)

Серед молодших юнаків:

  • 1 місце – Ринат Захарук (29 кг, тренер Курилюк В.), Олександр Ужела (42 кг, тренери Малярчук В., Вашечкін О.), Артем Мармуш (66 кг, тренер Кучма А.)
  • 2 місце – Ігор Лесюк (35 кг, тренер Василишин І.)
  • 3 місце – Марк Дяків (32 кг, тренер Василишин І.), Тимур Кравчук (35 кг, тренери Кучма А., Яцків В.), Артем Гуменюк (35 кг, тренери Малярчук В., Вашечкін О.), Тимофій Кузьменчук (42 кг, тренер Горфиняк Т.)

“Вітаємо наших юних борців та їхніх наставників із блискучими результатами! Бажаємо подальших перемог і нових спортивних звершень!” – йдеться в повідомленні.

Переможці чемпіонату України з вільної боротьби U13
Юні спортсмени отримують нагороди на змаганнях з боротьби
Юні борці з медалями на змаганнях з боротьби
Двоє спортсменів з медаллю на спортивному заході

