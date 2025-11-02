На Франківщині відбулись змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів ФОТОРКПОРТАЖ

1 листопада на території Реабілітаційного центру «4.5.0. Прикарпаття», що в Калуші відбувся перший турнір з адаптивних видів спорту пам’яті старшого лейтенанта Олега Перегуди (позивний «Скіф»). Подія об’єднала військових, які проходять лікування чи реабілітацію, та ветеранів з усього Прикарпаття. Загалом у змаганнях взяли участь близько 100 осіб, повідомляє Калуська міська рада. інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Урочисте відкриття турніру



Слова вдячності та підтримки також висловили офіцер 80-ї десантно-штурмової бригади, ветеран, учасник “Ігор Нескорених” Андрій Бойчук, а також керівниця проєкту та співзасновниця простору “Ветерани цивільні Петрос” Наталія Найда.

Організаторка турніру, Василина Перегуда, дружина Героя, подякувала всім, хто долучився до організації події та постійно підтримує військових — не лише словами, а й справами.

Реабілітація через спорт

Змагання відбулися в межах реалізації проєкту «Варто: єднання 2.0» Українського ветеранського фонду. Протягом трьох місяців у центрі регулярно проводяться заняття зі стрільби з лука та настільного тенісу, а також триває облаштування сучасного спортивного майданчика.

До турніру долучилися не лише ветерани, а й діти — вихованці Андрія Бойчука та спортсменки Катерини Дубровіної, заслуженої майстрині спорту України, срібної призерки Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, президентки Івано-Франківської міської федерації стрільби з лука.

Благодійна підтримка

Під час заходу ГО «Захист Держави» та БФ «Браття Прикарпаття» організували благодійну лотерею серед учасників турніру, щоб підтримати реабілітаційні програми для військових.

“Ми завжди налаштовані допомагати ветеранам, діючим військовим та їхнім родинам. З власного досвіду знаю, що їм потрібна постійна підтримка та опора” – прокоментував координатор Калуського осередку ГО “Захист Держави” Володимир Тимків, який і сам є ветераном і учасником бойових дій колишнім військовослужбовцем прикарпатської 102-ї бригади ТРО імені Дмитра Вітовського.

Щоденна робота Центру

Центр «4.5.0. Прикарпаття» вже три місяці реалізує програму адаптивного спорту для учасників бойових дій.

Заняття відбуваються тричі на тиждень:

вівторок — стрільба з лука (тренер Мар’ян Світличний);

середа — настільний теніс (тренер Василь Луцький);

четвер — тренажерна зала (тренер Артем Жатецький).

У центрі працює фізичний терапевт, який допомагає ветеранам із різними видами травм — ампутаціями, мінно-вибуховими пораненнями, порушеннями опорно-рухового апарату, наслідками інсультів. Окрім фізичної реабілітації, учасники отримують психологічну підтримку, можуть відвідувати заняття з англійської мови (вівторок) та фітнес для родин загиблих Героїв (п’ятниця).

Сила єдності

Підтримати захід приїхали представники різних ветеранських і громадських організацій — «Сім’я Героя Калуша», БФ Калуш 911 та інші.

Організатори наголошують, що головне у турнірі — це не спортивні результати, а спілкування, взаємопідтримка та єднання ветеранів і їхніх родин.