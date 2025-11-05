Руслан Марцінків анонсував “годину дзвінків”

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив про запуск нової ініціативи — “години дзвінків”, під час яких жителі громади зможуть особисто поспілкуватися з мером телефоном.

Про це він розповів під час онлайн-включення 5 листопада.

«Я не можу прийняти кожного особисто, тому раз на тиждень буде певний час, коли можна буде подзвонити міському голові і задати своє питання телефоном», – пояснив Руслан Марцінків.

Нова ініціатива стане доповненням до особистих прийомів громадян, які мер проводить у перший понеділок кожного місяця. За словами Марцінківа, така практика допоможе зробити спілкування з мешканцями більш доступним і швидким.