Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка року

Автор: Орися Корчун
Популярний американський глянець People назвав найсексуальнішого чоловіка року. Пише ТСН.

Торік цей титул виборов голлівудський актор та режисер Джон Кразінські. Цьогоріч думка видання змінилась. Титул найсексуальнішого чоловіка року отримав 37-річний британський актор Джонатан Бейлі, який прославився завдяки ролі Ентоні Бріджертона у серіалі “Бріджертони”.

Журнал People вже й представив обкладинку зі знаменитістю. Сам актор зізнається, що отримати такий титул для нього є великою честю. Водночас Бейлі жартує, що це раніше було таємницею, однак нині він тішиться, що тепер всі дізнаються, що він – найсексуальніший чоловік року.

“Це величезна честь. Звичайно, це неймовірно приємно. І це цілковитий абсурд. Це було таємницею, тому я дуже радий, що деякі друзі та родина дізнаються”, – жартує актор.

Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком року / © instagram.com/people
Зазначимо, Джонатан Бейлі прославився завдяки ролі Ентоні Бріджертона у серіалі “Бріджертони”.

Чоловік у старовинному костюмі задумливо дивиться вбік

Робота у стрічці “Подорожні” принесла артистові номінацію на “Еммі”. Актор вперше дебютував на великих екранах 2024 року, коли зіграв у мюзиклі “Wicked: Чародійка”.

До речі, Джонатан Бейлі став першим відкритим геєм, який за версією People є найсексуальнішим чоловіком року. Також актор є другим, кому присвоїли цей титул до 40 років.

