Американець Лейтерренс Рід залишається у “Прикарпатті-Говерлі”

28 вересня 2025 року баскетбольний клуб “Прикарпаття-Говерла” офіційно підтвердив, що американський легіонер Лейтерренс Рід продовжить виступи за команду.

Для нього це буде другий сезон в Івано-Франківську та четвертий загалом в Україні, повідомляє ФБУ.

Рід народився у Баффало (США) та виступав у NCAA за “Нортвестерн Стейт Демонс” з Луїзіани. В Україні він уже захищав кольори “Черкаських Мавп” (2022/23) та “Кривбаса” (2023/24), де демонстрував стабільно високі результати.

Минулого сезону американець приєднався до “Прикарпаття-Говерли” і провів 14 матчів, у середньому набираючи 17,9 очка, 2,7 підбирання та 3,3 передачі.

Новий сезон Суперліги Favbet франківці відкриють 4 жовтня домашнім матчем проти “Старого Луцька”.