На Прикарпатті відбувся фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». ФОТО

Подія зібрала десятки творчих колективів задля збереження та відродження нашої культурної спадщини.

Сьогодні на Богородчанщині відбувся обласний фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». Про це повідомила Світлана Онищук.

Його гості мали нагоду послухати автентичні бойківські мелодії, посмакувати традиційні страви, що передаються з покоління в покоління. Окрім того, кожен зміг долучитися до підтримки українського війська.