На Прикарпатті відбувся фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». ФОТО

Подія зібрала десятки творчих колективів задля збереження та відродження нашої культурної спадщини.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Сьогодні на Богородчанщині відбувся обласний фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». Про це повідомила Світлана Онищук.
Його гості мали нагоду послухати автентичні бойківські мелодії, посмакувати традиційні страви, що передаються з покоління в покоління. Окрім того, кожен зміг долучитися до підтримки українського війська.
«У час війни, коли наші захисники й захисниці щодня боронять Україну, ми маємо особливо дбати про свої традиції, мову, пісню. Адже саме культура об’єднує покоління та формує нашу ідентичність, – зазначила Світлана Онищук. – Дякую учасникам та гостям фестивалю за любов до рідного краю і за те, що бережете духовн