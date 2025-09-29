ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті відбувся фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відбувся фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 11:13
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Подія зібрала десятки творчих колективів задля збереження та відродження нашої культурної спадщини.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Сьогодні на Богородчанщині відбувся обласний фольклорний фестиваль «Бойківська ватра». Про це повідомила Світлана Онищук.

Його гості мали нагоду послухати автентичні бойківські мелодії, посмакувати традиційні страви, що передаються з покоління в покоління. Окрім того, кожен зміг долучитися до підтримки українського війська.

«У час війни, коли наші захисники й захисниці щодня боронять Україну, ми маємо особливо дбати про свої традиції, мову, пісню. Адже саме культура об’єднує покоління та формує нашу ідентичність, – зазначила Світлана Онищук. – Дякую учасникам та гостям фестивалю за любов до рідного краю і за те, що бережете духовн

Діти в українському одязі співають на сцені.
Діти в традиційних українських костюмах на святі
Люди на масовому заході на природі, яскравий одяг.
Люди в традиційному одязі на вулиці з кошиком.
Традиційний український фестиваль з народними костюмами та піснями.
Дівчата в народних українських вишиванках на вулиці
Український народний одяг на фестивалі в селі.
Традиційний український ярмарок з вишиванками і стравами

СХОЖІ НОВИНИ