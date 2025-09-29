На Прикарпатті зменшується кількість хворих на ГРВІ, грип та ковід

Протягом 22-28 вересня в Івано-Франківській області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 5249 осіб, за 15-21 серпня – 5913. Зниження захворюваності становить 11,2%, пише КУРС.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківської ОЦКПХ МОЗ України Руслан Савчук.

Захворюваність серед дітей 0–17 років зменшилася з 3504 до 3044 випадків (зниження на 13,1%) і становить 58,0% від усіх хворих. Серед дорослих також зафіксовано зниження – на 8,5%.

За цей період госпіталізували 165 людей, серед яких – 69 дітей. Із них 126 осіб, зокрема 34 дитини (26,9%), мали COVID-19. Загалом на COVID-19 захворіло 209 осіб.