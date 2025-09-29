ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Прикарпатті перевірятимуть систему оповіщення
Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 10:20
Сьогодні з 12:00 до 13:00 відбудуться попередні випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із використанням мовного супроводу.

Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, пише Правда.

Сигнали лунатимуть на радіостанціях:

  • «Вежа»
  • «Західний полюс»

Випробування проводитимуться на території міст: Яремче, Коломия, Городенка та Калуш.

“Просимо зберігати спокій — це планова перевірка роботи системи оповіщення”, – наголосили в дописі.

