Сьогодні на Прикарпатті перевірятимуть систему оповіщення

Сьогодні з 12:00 до 13:00 відбудуться попередні випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із використанням мовного супроводу.

Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, пише Правда.

Сигнали лунатимуть на радіостанціях:

«Вежа»

«Західний полюс»

Випробування проводитимуться на території міст: Яремче, Коломия, Городенка та Калуш.