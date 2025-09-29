Сьогодні на Прикарпатті перевірятимуть систему оповіщення

Сьогодні з 12:00 до 13:00 відбудуться попередні випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із використанням мовного супроводу.
Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, пише Правда.
Сигнали лунатимуть на радіостанціях:
- «Вежа»
- «Західний полюс»
Випробування проводитимуться на території міст: Яремче, Коломия, Городенка та Калуш.
“Просимо зберігати спокій — це планова перевірка роботи системи оповіщення”, – наголосили в дописі.