У Франківську на благодійному ярмарку збирали кошти на авто для 102 бригади. ФОТО

В Івано-Франківську на подвір’ї церкви Пресвятої Трійці відбувся благодійний ярмарок, під час якого містяни збирали гроші на автомобіль для військових 102-ї бригади.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
“Недавно повернувся з волонтерської поїздки до захисників, їм направду дуже потрібна наша підтримка завжди! Дякуємо і допомагаємо тим, хто боронить нас від ворога!” – додає очільник міста.