У Франківську на благодійному ярмарку збирали кошти на авто для 102 бригади. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 10:19
В Івано-Франківську на подвір’ї церкви Пресвятої Трійці відбувся благодійний ярмарок, під час якого містяни збирали гроші на автомобіль для військових 102-ї бригади.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Недавно повернувся з волонтерської поїздки до захисників, їм направду дуже потрібна наша підтримка завжди! Дякуємо і допомагаємо тим, хто боронить нас від ворога!” – додає очільник міста.

Діти граються іграшками на вуличному ярмарку
Діти грають у настільний футбол на ярмарку
Ярмарок із солодощами та сувенірами на вулиці.
Вуличні музиканти грають перед перехожими в місті.
Вуличний ярмарок з музикантами і відвідувачами

