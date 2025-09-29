У Франківську на благодійному ярмарку збирали кошти на авто для 102 бригади. ФОТО

В Івано-Франківську на подвір’ї церкви Пресвятої Трійці відбувся благодійний ярмарок, під час якого містяни збирали гроші на автомобіль для військових 102-ї бригади.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.