Прикарпатець чоловік судився з ТЦК та СП через відсутність у реєстрі інформації про його непридатність до служби

На Івано-Франківщині чоловік судився з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки через відсутність у реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про його непридатність до служби. З’ясувалося, що його виключення з військового обліку було неправомірним.

Про це йдеться у рішенні Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Чоловік — лейтенант запасу. До суду він звернувся з довідкою військово-лікарської комісії від 11 березня 2022 року, згідно з якою був непридатним до служби, а також виключеним з військового обліку через хворобу. Відповідна відмітка була у його військовому квитку. На засіданні чоловік хотів зобов’язати ТЦК та СП внести цю інформацію в систему “Оберіг”.

Суд перевірив рішення ВЛК та свідоцтво про хворобу. Станом на 5 травня 2025 року військово-лікарська комісія у Львові не затверджувала статус позивача як непридатного до служби. На запит суду у ВЛК відповіли, що запис у військовому квитку чоловіка був неправдивим.

Там також зазначили, що у травні 2023 року було відкрито кримінальне провадження про неправдиві виключення з військового обліку офіцерів запасів. Суд визнав вину підозрюваних у перевищенні службових обов’язків.

Позивача поновили на військовому обліку офіцерів запасу, на якому він перебуває станом на вересень 2025 року.

Івано-Франківський окружний суд відмовив чоловіку в його позові проти ТЦК та СП.