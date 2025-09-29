Якою буде погода на Івано-Франківщині 29 вересня

29 вересня в Івано-Франківську та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Синоптики попереджають про помірний дощ, у Карпатах — з мокрим снігом.

Про повідомили в обласному гідрометцентрі, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 8-10° тепла. По області вдень — 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 1 до 5° тепла.

Вітер — східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

Погоду на Івано-Франківщині 29 вересня обумовлюватиме циклон над Карським морем.