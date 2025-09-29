ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 29 вересня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 29 вересня

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 09:18
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

29 вересня в Івано-Франківську та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Синоптики попереджають про помірний дощ, у Карпатах — з мокрим снігом.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про повідомили в обласному гідрометцентрі, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 8-10° тепла. По області вдень — 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 1 до 5° тепла.

Вітер — східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

Погоду на Івано-Франківщині 29 вересня обумовлюватиме циклон над Карським морем.

СХОЖІ НОВИНИ