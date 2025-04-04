Апеляційний суд ухвалив новий вирок водію BMW за смертельну ДТП на Набережній у Франківську

Апеляційний суд Івано-Франківська ухвалив новий вирок водієві BMW X5, який у березні 2024 в Івано-Франківську на вулиці Набережній збив на смерть 71-річну жінку.

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Суд призначив 27-річному чоловіку 3 роки тюрми, а також позбавив права керувати транспортними засобами на 5 років. Про це йдеться у повідомленні прокуратури області, пише Бліц-Інфо.

Так, мова йде про аварію, яка сталася 16 березня минулого року. Тоді водій перевищив швидкість та не зупинився перед переходом. Він збив 71-річну жінку, яка переходила дорогу разом зі своїм внуком. Від отриманих травм та загинула на очах у дитини.

У грудні 2024 Івано-Франківський суд виніс вирок винуватцю – водієві призначили 5 років ув’язнення. Втім, реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

У прокуратурі не погодилися та подали апеляційну скаргу. Апеляційний суд задовольнив її та змінив вирок.