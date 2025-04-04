Поліція затримали чоловіка, який стріляв в середмісті Івано-Франківська

Третього квітня близько обіду на лінію «102» надійшло повідомлення від очевидиці про те, що невідома особа здійснила декілька пострілів. Опісля поїхала у невідомому напрямку на автомобілі.

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На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. У результаті стрілянини потерпілих не було, повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські оперативно встановили особу стрільця. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї.

Порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, фігурант здійснив два постріли. Внаслідок його дій було пошкоджено автомобіль «Audi A4», що належить 21-річному чоловіку.

З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на гільзу та кулю. Їх направили на експертизу.

Поліцейські фігуранта виявили за лічені години за місцем проживання. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід.

Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Досудове розслідування триває.