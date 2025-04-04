У Делятині провели в останню дорогу загиблого Героя Андрія Луцика. ФОТО

Сьогодні, 4 квітня, в Делятині скорботний день – з військовими почестями провели до місця вічного спочинку загиблого військовослужбовця родом з Львівщини Андрія Луцика.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на допис громади у Фейсбуці.

Молоде життя обірвали у розквіті сил, на жаль Андрій не встиг одружитися та залишити після себе діточок… Залишив тільки скорботну родину, друзів, побратимів… Всі хто знав цього справедливого, щирого, життєрадісного хлопця – дорожили дружбою з ним, в їхніх серцях назавжди залишиться світла пам’ять про нього і вічна вдячність за віддане життя для того, щоб ми жили у незалежній Україні.

За час військової служби воїн проявив себе з кращого боку, був відважним захисником, щирим, надійним побратимом, справжнім патріотом та захисником України…

Поховали воїна на кладовищі по вул. Шевелівка в Делятині.

Уродженець с. Сушно Радехівського району Львівської області командир 3 відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А ХХХХ, молодший сержант Луцик Андрій Романович, 01.10.1993 р.н., вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, загинув 28.03.2025 року в районі с. Олексіївка Волноваського району Донецької області.

На території Делятинської громади проживають рідні загиблого військовослужбовця – мати і сестра з сім’єю.