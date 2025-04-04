Хто може отримати відстрочку від мобілізації у квітні

Під час дії воєнного стану загальній мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки з 18 до 60 років. Окремі категорії громадян можуть отримати відстрочку, передає 24 Канал.

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Відстрочка від мобілізації в Україні надається на 90 днів. Для її продовження потрібно подати заяву та відповідні документи,

Хто має право на відстрочку

Відповідно до законодавства, отримати відстрочку можуть:

громадяни, які мають тимчасові або постійні медичні протипоказання до служби, що підтверджується відповідним медичним висновком;

особи, що доглядають за непрацездатними родичами – за умови, якщо особа є єдиним опікуном непрацездатного родича (з інвалідністю I або II групи, особи похилого віку тощо);

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох і більше дітей, а також одинокі матері та батьки, що виховують дитину самостійно;

студенти та аспіранти – ті, хто навчається на денній формі в закладах вищої освіти;

працівники підприємств, які забезпечують обороноздатність країни, енергетичну стабільність, медицину тощо;

депутати та державні службовці;

Також видом відстрочки є бронювання. Його може ініціювати керівник підприємства, де працевлаштований офіційно військовозобовʼязаний.

Право на броню мають ті, хто не порушував правила військового обліку та стоїть на обліку в ТЦК за місцем фактичного проживання.



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