На Прикарпатті майстер лісу проклав для ухилянтів гірський маршрут до Румунії. ФОТО

На Івано-Франківщині затримали майстра Явірницького лісництва та жителя прикордоння, які намагалися незаконно переправити чоловіка через державний кордон.

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Про це інформують на сайті Державного бюро розслідувань, пише Правда.

“Замислили оборудку ділки наприкінці 2024 року. Майстер лісу мав підшукувати людей, охочих залишити Україну, а його спільник — безпосередньо проводити їх до кордону та орієнтувати щодо подальшого руху”, — йдеться у дописі.

Підозрювані планували провести лісовими та гірськими стежками через приховані маршрути поза прикордонними пунктами пропуску чоловіка, який погодився заплатити 5 тисяч доларів США за “послуги”.

“2 квітня двом “переправникам” повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів)”.

Санкція статті передбачає ув’язнення до дев’яти років. Чоловікам обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі з’ясовують інших причетних до схеми людей.