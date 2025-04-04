В Коломиї полеглим захисникам дали звання “Почесний громадянин міста”

На засіданні сесії міської ради депутати надали звання почесних громадян Коломиї полеглим Героям.

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Про це повідомив мер Коломиї Богдан Станіславський, інформує Правда.

Богдан Станіславський зазначає, на засіданні сесії міської ради проголосували за надання звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 23 коломиянам, які віддали свої життя, захищаючи Україну:

Рогозіну Олександру Валерійовичу – солдату 10-го окремого мотопіхотного батальйону «Полісся»;

Пукасу Ярославу Петровичу – старшому сержанту 124-ї бригади територіальної оборони;

Дмитерку Антону Івановичу – старшому солдату 140-го окремого центру Сил Спеціальних Операцій;

Гончарику Івану Богдановичу – солдату 95-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Щеднову Андрію Валерійовичу – молодшому сержанту 108-ї авіаційної комендатури;

Далавураку Олегу Дмитровичу – солдату 1-го відділу Дністровського РТЦК і СП;

Якобуці Олексію Миколайовичу – сержанту прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал»;

Кобцю Сергію Сергійовичу – солдату 5-ї окремої штурмової бригади;

Титинюку Юрію Миколайовичу – солдату 28-ї окремої механізованої бригади;

Григорчуку Роману Дмитровичу – солдату 66-ї окремої механізованої бригади;

Іванищуку Володимиру Васильовичу – солдату 425-го окремого штурмового батальйону «СКАЛА»;

Сенюку Петру Юрійовичу – солдату 416-го окремого стрілецького батальйону;

Лакусу Миколі Руслановичу – солдату 225-го окремого штурмового батальйону;

Фестризі Віталію Івановичу – старшому солдату 5-ї окремої важкої механізованої бригади;

Федюку Івану Васильовичу – старшому солдату 91-ї окремої бригади підтримки;

Возному Руслану Леонідовичу – солдату 95-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Рагузову Дмитру Олександровичу – солдату батальйону Кульчицького НГУ;

Вишиванюку Миколі Васильовичу – солдату 32-ї окремої механізованої бригади;

Дутчаку Олегу Васильовичу – солдату 1-го прикордонного загону;

Бицю Андрію Михайловичу – солдату 21-го окремого мотопіхотного батальйону «Сармат»;

Куриляку Мирославу Степановичу – молодшому сержанту 204-го окремого батальйону територіальної оборони;

Качелюку Роману Івановичу – старшому солдату 65-ї окремої механізованої бригади;

Могильняку Сергію Романовичу – старшому солдату 1-го прикордонного загону.