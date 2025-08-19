Арбітр з Франківська Анастасія Романюк, зробила зауваження гравчині за… російську мову на полі ВІДЕО

Відома футбольна рефері з Івано-Франківська Анастасія Романюк, показала жовту карточку гравчині через спілкування російською мовою, під час проведення футбольного матчу, повідомляє Галка.

Під час матчу між командами Колос (Ковалівка) — Сістерс (Одеса), Анастасія Романюк (яка була та тій грі головним армітром) показала жовту картку футболістці “Сістерс” Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, а перед цим гравчиня спілкувалася мовою.

«Мовою росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат – України», — сказала Романюк.

Фани і навіть гравчиня з одеської команди аплодували судді

Довідково:

Анастасія Миколаївна Романюк (нар. 25 лютого 1984) — українська футбольна арбітриня, представляє Івано-Франківськ. Арбітр ФІФА з 2015 року.

Суддівство розпочала 2005 року з регіональних змагань. Арбітр ДЮФЛ та аматорської першості України (2006—2011). З 2012 року стала судити матчі чоловічої другої ліги та чемпіонату U-19[1]. Паралельно судила матчі жіночих змагань і була визнана найкращим арбітром жіночого чемпіонату України 2016 року.

З 2017 року судила матчі чоловічої першої ліги. Нагороджена призом «Найкращий арбітр першої ліги» за підсумками 2020 року.

14 листопада 2020 вперше в історії виконувала обов’язки четвертого арбітра в складі української жіночої бригади арбітрів на матчі чоловічих збірних Сан-Марино — Гібралтар в рамках Ліги націй.

9 травня 2021 року відсудила поєдинок 26-го туру УПЛ «Львів» — «Олімпік» (1:1), ставши лише другою жінкою-головним арбітром в історії Прем’єр-ліги після Катерини Монзуль.