Прикордонники в Карпатах затримали чергову групу ухилянтів
Автор: Ігор Василик
19/08/2025 09:04
У Чернівецькій області прикордонники викрили групу порушників, що намагалися незаконно перетнути державний кордон. Уночі на ділянці відділу «Шибени» прикордонний наряд помітив групу чоловіків, які рухалися гірською стежкою в напрямку Румунії.

Під час спроби затримання вони вдалися до втечі, однак згодом були зупинені, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф.

З’ясувалося, що це п’ятеро мешканців Одеської області та Києва. Вони заздалегідь проклали маршрут у горах, підготувалися до переходу та намагалися скористатися темним часом доби, аби уникнути контролю.

На затриманих складено адміністративні матеріали за ст. 185-10 та 204-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

