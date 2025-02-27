Археологічну та зоологічну колекції ХДУ тепер можна подивитись у Франківську. ФОТО

25 лютого у Івано-Франківську, де працює релокований Херсонський державний університет, відкрито нові аудиторії, зокрема розміщені експозиції евакуйованих з Херсона колекцій археологічного та зоологічного музеїв.

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Як йдеться на сайті Херсонського державного університету, у зоологічному музеї після визволення Херсона у 2022 році було проведено інвентаризацію. А вже у червні 2024 року силами співробітників університету колекцію евакуйовано до Івано-Франківська, де на сьогодні знаходиться 144 експонати зі 163.

Зазначимо, що музей функціонував на базі факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету майже сотню років. Ще з 30-х років ХХ століття ентузіасти з числа викладачів та студентів, тоді ще Херсонського педагогічного інституту, почали створювати власний зоологічний фонд.

Музей містить різноманітні експонати як безхребетних, так і хребетних тварин. Серед них є види екзотичних тварин для степів Півдня України, більшість яких були евакуйовані в Херсон під час Першої світової війни з естонського міста Тарту. Зібрані в 60–80-х роках матеріали складають основний фонд музею.

З 2012 року було розпочато роботу зі створення палеонтологічної експозиції. Зразки датуються від кінця мезозойської ери (100 млн років тому) до нижнього голоцену (1,5 млн років тому).

На основі Червоної книги України створено списки червонокнижних видів тварин Херсонської області. Всього в музеї було представлено та збережено 163 експонати, а також 7 експозицій. Зокрема «Фауна Чорного моря», «Фауна водно-болотних угідь», «Фауна степової зони», «Олешківські піски», «Верхньокрейдяний», «Третинний» та «Четвертинний періоди».

Також в Івано-Франківську розмістили археологічну експозицію Херсонського державного університету. Матеріали колекції збиралися здобувачами ХДУ у межах археологічних експедицій, що проводилися протягом 1998–2019 рр. на Білозерському поселенні та городищі Скелька.

Експозиція була вивезена з деокупованого Херсона до Івано-Франківська у липні 2024 року. Це було зроблено для збереження та подальшої роботи здобувачів у межах навчальних практик.

Крім цього, ХДУ презентував лабораторію із виготовлення та супроводу відеоконтенту, освітній центр Фрідріха Фребеля, коворкінг. А також центр психологічної підтримки для ВПО та осіб, які постраждали від військової агресії.