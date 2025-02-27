Група із посадовців розтратила мільйон держкоштів під час проєктування робіт з берегоукріплення на Прикарпатті

Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи із посадовців та працівників державної установи, яка здійснює діяльність у сфері водних ресурсів.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені – двоє заступників директора державної установи, працівник та приватний підприємець (колишній працівник установи), розробили схему привласнення бюджетних коштів.

“У 2023 році спільники протиправно заволоділи 958 тис. грн, які були виділені для відновлення пошкоджених стихійним лихом об’єктів водного фонду. Для цього була створена фірма, яка нібито спеціалізувалась на інженерних, геологічних і геодезичних послугах. Учасники організованої групи замовили у цій фіктивній фірмі розробку проєктно-кошторисної документації та її оплатили”, – йдеться у дописі.

Надалі вони легалізували кошти, перерахувавши їх іншим суб’єктам господарювання, перевели у готівку та розділили між собою.

Таким чином посадовці забезпечили створення видимості законності освоєння коштів.

При цьому вказані роботи виконали працівники технічного відділу цієї установи, які й повинні були виконувати такі завдання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області та Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.