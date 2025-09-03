Архітектори вже підготували варіант проєкту кінотеатру “Космос”

Новий власник кінотеатр “Космос” Костянтин Бородайко розповів, як просувається оновлення закладу, який він викупив у березні 2025 року. Архітектори підготували проєкт, який мають показати владі.
До 16 квітня кінотеатр ще приймав відвідувачів, після чого закрився, пише Правда.
“Ми плануємо реконструювати його. Хочемо зберегти панно космонавта. Готуємо архітектурні проєкти для міської влади, щоб вона оглянула і дала оцінку”, – казав тоді Костянтин Бородайко.
Другого вересня 2025 року Галка знову зв’язалася з підприємцем, щоб поцікавитися, якою наразі є доля “Космосу”.
Новий власник повідомив, що архітектори вже підготували варіант проєкту, який планують показати владі.
“Архітектори запропонували цікавий варіант, і ми хочемо спитати думку влади, як вона на це дивиться. Ми не виходимо за межі габариту, як і обіцяли. Об’єкт буде осучаснений. Він буде дуже красивий та, на нашу думку, гармонійно вливатися в те середовище, де він розміщений”, – заявив Бородайко.